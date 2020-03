Geen pendelbussen, maar extra bussen op reguliere lijnen langs ziekenhuizen

Qbuzz zet toch geen speciale pendelbussen in naar ziekenhuizen in Groningen en Drenthe. In plaats daarvan rijden reguliere lijndiensten die langs ziekenhuizen komen vooral in de ochtend vaker.

De vervoerder kondigde afgelopen weekend aan dat bussen vanaf vandaag rijden volgens een zaterdagdienstregeling. De extra bussen langs ziekenhuizen zijn een aanvulling daarop.

'We blijven schaven'

Eerst was het idee van Qbuzz om pendelbussen in te zetten, maar dat is van de baan. "We hebben het anders ingericht, want op deze manier snapt iedereen hoe het werkt", zegt woordvoerder Michel van der Mark van Qbuzz. "Het lijkt nu net alsof we iets minder gaan doen, maar die pendelbussen zijn er nooit geweest."

Mogelijk wordt de dienstregeling de komende dagen nog aangepast. Van der Mark: "We blijven schaven aan de hand van opmerkingen die we krijgen van reizigers."

De zaterdagdienstregeling duurt in elk geval tot 6 april. In Groningen en Drenthe rijden bovendien geen buurtbussen meer. Een volledig overzicht van de extra ritten die van maandag tot en met vrijdag worden gereden is hier te vinden.

