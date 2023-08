Eis: 40 maanden cel voor verkrachting in 2005 in Meppel

Een 38-jarige Meppeler hangt voor een verkrachting in november 2005 een celstraf van veertig maanden boven het hoofd. Hiervan is twaalf maanden voorwaardelijk. De officier van justitie vindt dat de verdachte zich ook schuldig heeft gemaakt aan twee aanrandingen in september 2004 in Havelte en juli 2011 in Meppel.

De dertiger kwam begin 2022 bij justitie in beeld na een dna-match. De man stond voor een vuurwerkdelict celmateriaal af, dat matchte met het materiaal in de Nederlandse dna-databank. Dat was afkomstig van een spermaspoor dat in 2005 was achtergebleven op de regenkleding van een vrouw, die aangifte deed van verkrachting.

Het slachtoffer reed die vroege ochtend op haar fiets naar haar werk, toen ze werd klemgereden door een man op een scooter. Ze werd hardhandig betast en seksueel misbruikt. De vrouw was doodsbang, doordat de man haar meermalen dreigde neer te slaan. Na het misbruik bood hij zijn excuses aan: "Dit had nooit mogen gebeuren", zei hij en reed weg.

Rode scooter

De vrouw deed aangifte en zei dat de man op een rode scooter reed. Het onbekende dna werd opgeslagen in de databank. De man zei dinsdag tegen de rechter dat hij inderdaad seks had gehad met de vrouw op de fiets. Maar dat was met haar toestemming, zei de man. De officier van justitie gelooft dit niet. "De vrouw reed in haar regenkleding naar haar werk, dan verwacht je zoiets niet".

De vrouw verscheen op de rechtszitting in Assen en maakte gebruik van haar spreekrecht. "Waarom heb je zolang gezwegen. Hoe heb je hiermee kunnen leven", zei ze. De verkrachting drukte zwaar op haar verdere leven, zei ze en ze is hiervoor uiteindelijk behandeld. Na de match ging de politie op onderzoek naar vergelijkbare zaken die nog niet waren opgelost.

Bordeauxrode scooter

Er was in 2004 een melding binnengekomen over een aanranding in Havelte. Een jong meisje op de fiets werd ingehaald door een man op een bordeauxrode scooter. De man betaste haar hardhandig en probeerde haar klem te rijden. Dit liet ze niet gebeuren. Ze onthield het kentekenplaatje, dat in die periode op naam stond van de verdachte.

De vrouw wilde geen aangifte doen en het kenteken werd niet nagetrokken. Tot het onderzoek na de match in 2022. Het kenteken stond in 2004 op naam van de verdachte. De man ontkent de aanranding met klem. "Ik leende de scooter regelmatig uit aan vrienden", zei hij hierover. De officier van justitie noemde het opvallend, dat de scooterrijder in beide gevallen op dezelfde manier te werk ging.

Onderbuurvrouw

Ook een aanranding van een vrouw in 2011 in Meppel schreef de officier van justitie toe aan de Meppeler. De aangeefster was in die tijd de onderbuurvrouw van de verdachte. Ze werd in het schuurtje aangerand, toen ze haar fiets weg wilde zetten. Ze belde haar moeder direct na het incident, die vertelde dat haar dochter erg overstuur was. Dit onderbouwt de aangifte van de vrouw, zei de aanklager.

Deze aangifte werd destijds vanwege gebrek aan bewijs verder niet opgepakt. Maar na de match alsnog heropend. De Meppeler ontkent ook deze beschuldiging met grote stelligheid. De man heeft een strafblad, maar is niet eerder voor een zedendelict veroordeeld. Hij is psychisch onderzocht en kampt met een persoonlijkheidsstoornis. Hij staat open voor een behandeling, zei hij tegen de rechter.