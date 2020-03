Fietstocht van Auschwitz naar Westerbork afgelast

Het is niet mogelijk om de fietstocht naar later dit jaar te verplaatsen (Rechten: Pixabay)

De fietstocht van Auschwitz, via Bergen-Belsen naar Westerbork in het kader van 75 jaar Vrijheid is door de coronacrisis afgelast. De tocht zou plaatsvinden van 22 april tot en met 4 mei. Het eerste deel van de tocht van Auschwitz naar Bergen-Belsen zou door een groep Nederlandse, Duitse en Poolse studenten worden gefietst. De fietstocht van Bergen Belsen naar Kamp Westerbork was opengesteld voor iedereen.

"Het was heel erg moeilijk om de tocht af te blazen, maar het was onafwendbaar om dit besluit te nemen", zegt Henk Emmens, voorzitter van de organisatie.

Begrip

In Polen en Duitsland wordt met begrip gereageerd op het besluit. "Daar zag men het ook al aankomen. Iedereen is erg teleurgesteld dat dit nodig is", zegt Emmens.

Voor de tocht van Bergen-Belsen naar Westerbork hadden 400 mensen zich ingeschreven. Voor de lange tocht vanaf Auschwitz zouden 70 mensen meefietsen, waaronder 20 Polen en 10 Duitsers. Daarnaast waren er veel vrijwilligers en organisaties bij de tocht betrokken.

Over de financiële gevolgen is nog weinig duidelijk. "We moeten nog heel veel mensen afbellen. Daar zullen wellicht nog wel kosten aan verbonden zijn."

Verplaatsen is niet mogelijk

Het is niet mogelijk om de fietstocht naar later dit jaar te verplaatsen. "Alle inschrijvingen en overnachtingsplekken moeten dan opnieuw worden geregeld. Daarnaast is het nog onzeker hoe lang dit nog duurt en de vakantieperiode komt eraan. Dus dit jaar gaat het niet. Helaas, helaas, helaas."

Wel gaat de organisatie een vaste route maken. "Het concept is namelijk uniek, dus dat kan je niet zomaar laten lopen."