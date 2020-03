Ruim 1200 Drentse bedrijven dicht vanwege corona

In onze provincie worden de meeste vestigingen geraakt in Noord-Drenthe. Daar hebben 475 vestigingen de deuren moeten sluiten door de maatregelen die per 15 maart zijn afgekondigd. In Zuidoost-Drenthe zijn dat er 430 en in Zuidwest-Drenthe 340.

Landelijk moeten bijna 50.000 bedrijven dicht. In absolute getallen sluiten de meeste bedrijven hun deuren in de vier grote steden. Relatief gezien worden de meeste bedrijven geraakt in Zeeuws-Vlaanderen.

Seksclubs

Ook seksclubs en coffeeshops mogen niet open, maar die aantallen houdt het CBS niet bij. Scholen en kinderdagverblijven, die onder deze maatregelen in principe ook hun deuren moeten sluiten, zijn in deze analyse van het CBS niet meegeteld.

Overigens zijn er nog meer Drentse bedrijven geraakt door het coronavirus, want het CBS heeft bijvoorbeeld kappers en schoonheidsspecialisten in dit overzicht niet meegenomen.