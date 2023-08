Volleybalsters met Marring en Dijkema winnen ook vierde wedstrijd op EK

VOLLEYBAL - De Nederlandse volleybalsters, met Laura Dijkema uit Beilen en Nova Marring uit Assen in de gelederen, hebben in Estland ook hun vierde duel op het EK gewonnen. Het team van bondscoach Felix Koslowski versloeg in een spannende wedstrijd Frankrijk met 3-1 (25-23 27-25 21-25 26-24).

Na de eerdere overwinningen op Spanje, Slowakije en Estland bezet Oranje de eerste plaats in de poule. De ploeg sluit woensdag de groepsfase af met een wedstrijd tegen Finland, waarna het toernooi verdergaat in Italië en België. De wedstrijden om de medailles zijn in België.

Veerkracht

Oranje, dat nog geen set had afgestaan in Estland, begon ook tegen Frankrijk goed. Na een spannende slotfase haalde de nummer 4 van het vorige EK de eerste set met 25-23 binnen. Frankrijk nam ook in de tweede set een aantal keer een voorsprong, maar Nederland draaide de set opnieuw in zijn voordeel om: 27-25.

Ook in de derde set toonde Oranje veerkracht. Frankrijk nam een 15-10-voorsprong, maar met vier punten op rij vond Nederland weer de aansluiting. De Françaises liepen echter opnieuw uit en dit keer gaven ze de voorsprong niet meer uit handen: 21-25.