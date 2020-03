Vrijwilligers schieten te hulp: toch schone was voor ziekenhuizen

In de vouwruimte zitten alle medewerkers en vrijwilligers met mondkapjes voor en handschoenen aan (Rechten: RTV Drenthe)

"Ongelofelijk, ik ben er zelfs een beetje geëmotioneerd door", zegt Marleen Hilbrands, directeur van W&O Emmen. "Verschillende van mijn medewerkers zijn verkouden. Vanwege de hygiëne konden zij daardoor niet aan het werk. Anderen hebben geen oppas voor hun kinderen. Gisteren heb ik daarom een oproep op internet gezet. Het is grandioos te zien dat er zoveel mensen op reageerden."

Stapels wasgoed

W&O is een bedrijf dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer naar werk begeleidt. Dagelijks worden er grote stapels schoon wasgoed met de hand geselecteerd en opgevouwen, dat vervolgens naar ziekenhuizen wordt gebracht. Na de oproep op Facebook kwamen gisteren al zes mensen helpen en vandaag zijn het er nog meer. De vrijwilligers komen uit het hele land.

"Ik werk in de horeca in Weesp, vlak bij Amsterdam", vertelt Jordi van den Bosch, die oorspronkelijk uit Sleen komt. "Ineens was ik twee weken vrij. Daarom zette ik een oproep online of ik ergens kon helpen. Via een vriend uit deze regio kwam ik hiermee in contact."

Even verderop zit Gloria de Wit, een horeca-ondernemer uit Amsterdam. "Mijn bedrijf ligt plat. Ik heb familie in het Noorden en kon hier makkelijk naartoe gaan. Ik wil iets doen, kan niet stilzitten. Dit werk voor de ziekenhuizen, dat is gewoon heel belangrijk. Ik maak van de nood nu maar een deugt."

'Belangrijk dat dit wordt voortgezet'

In de vouwruimte zitten alle medewerkers en vrijwilligers met mondkapjes voor en handschoenen aan. "Vanwege corona hebben we die maatregelen nu extra genomen", zegt Hilbrands. "Want het is erg goed dat dit werk wordt voortgezet. We hebben een erg belangrijke maatschappelijke taak. Als wij geen handjes hebben om te werken, dan kunnen wij niet leveren. Fantastisch dat mensen dit willen doen."

Arjen Bijsterbosch, financieel ondernemer uit Meppel, ziet die noodzaak ook. "Ik wil helpen waar ik kan", zegt hij terwijl hij aan het opvouwen is. "Mijn werk kan ook wel wachten tot vanavond. Het is gewoon erg belangrijk dat ziekenhuizen hun schone was op tijd krijgen."