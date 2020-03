Streep door veertiende Cascaderun Hoogeveen

De veertiende editie van de Cascaderun in Hoogeveen, die gepland stond op zondag 19 april, gaat niet door. Het besluit is genomen na overleg met de gemeente en hulpverlenende instanties.

Inmiddels hadden 6.200 lopers zich ingeschreven. "Dat is vergelijkbaar met andere jaren rond deze tijd", zegt organisator Marcel Lip. "In de laatste weken hebben we normaal gesproken altijd nog een flinke eindsprint als het gaat om aanmeldingen. Maar dat is sinds de afgekondigde coronamaatregelen volledig stilgevallen". De laatste jaren deden er rond de 8.000 lopers mee aan de Cascaderun in Hoogeveen.

Kosten

De organisatie heeft inmiddels al wel flink wat kosten gemaakt. "Het gaat inmiddels om zo'n 100.000 euro. De helft van dit bedrag is opgegaan aan shirtjes voor de deelnemers. Daarnaast hadden we al wat bandjes geboekt voor gezelligheid rond het parcours", zegt Lip.

De organisatie van de Cascaderun onderzoekt of uitstel naar de tweede helft van juni tot de mogelijkheden behoort. In mei komt daar waarschijnlijk meer informatie over.