Treant bereidt zich voor op uitbraak: coronapatiënten naar Emmen

Patiënten in de regio Hoogeveen, Emmen en Stadskanaal die mogelijk besmet zijn met het coronavirus en opgenomen moeten worden, komen te liggen in het Scheper Ziekenhuis in Emmen.

Dat heeft het crisisteam van Treant besloten. Hoewel op dit moment in de ziekenhuizen van Treant Zorggroep nog geen patiënten zijn opgenomen, bereidt het ziekenhuis zich wel voor op een uitbraak van het virus in de regio. Het ziekenhuis in Emmen heeft een isolatiestraat waar de zieke mensen kunnen liggen.

In Emmen is ook een verpleegafdeling met veertig bedden vrijgemaakt en is de intensive care uitgebreid. Dit betekent dat het Emmer ziekenhuis kan opschalen van twaalf naar twintig beademingsbedden in geval van een uitbraak. 'Meer informatie volgt als coronapatiënten zich aandienen en opschaling noodzakelijk is', schrijft Treant.

