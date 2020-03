Drentse theaters: 'Het is crisis nu'

"We hopen dat mensen begrip hebben", zo reageert Pieter Bas Rebers van theater De Tamboer in Hoogeveen op vragen over het afgelasten van voorstellingen. De consequenties van de gedwongen sluiting door het coronavirus is voor de theaters in Drenthe nog lang niet duidelijk.

De Tamboer moet voor 15 voorstellingen die tot 6 april zouden plaatsvinden nieuwe data vinden. Zo is een concert met Albert Hammond verplaatst naar oktober. De mensen die een kaartje kochten kregen vorige week eerst een mail waarin ze konden aangeven of ze hun geld terug wilden. Dit weekend volgde een mail waarin dat aanbod weer werd ingetrokken.

'Even geduld'

Maar ook een tegoedbon is nog een vraagteken. Rebers: "Daar kan ik nog niks over zeggen. Ik vraag aan mijn bezoekers even geduld te hebben en de situatie te bekijken. Als ik weet wat dit gaat kosten, dan kan ik ook kijken wat we kunnen doen. Laten we in elk geval hopen dat we deze periode snel kunnen afsluiten", aldus de theaterdirecteur.

"Wij zijn in Hoogeveen altijd wat coulanter geweest dan de algemene landelijke richtlijn. We bieden normaal gesproken mensen een tegoedbon aan. Maar het is dermate veel nu, dat we het even niet weten. We focussen ons nu op het verplaatsen van de voorstellingen."

Schade onbekend

Hoe groot de schade voor De Tamboer is, is nog onbekend, zegt Rebers. Behalve voor de afgelaste voorstellingen in De Tamboer zoeken Rebers en zijn staf voor vijf afgelaste concerten in Het Podium een nieuwe datum. Rebers: "En dan zijn er nog de stadsoptredens. Het is een beetje crisis nu."

Ook De Nieuwe Kolk in Assen inventariseert hoe groot de schade is. Directeur Hanneke Bruggeman: "Vandaag leveren we alles aan bij de branchevereniging van de theaters in Nederland (red: VSCD). En dan kijken we wat dit betekent voor volgend seizoen, want daar zijn we ook druk mee bezig. We zijn er nog lang niet uit."

De Nieuwe Kolk geeft mensen tot woensdagmiddag twee uur de tijd om bestelde bioscoopkaartjes te annuleren en geld terug te krijgen. Voor de theaterboekingen weet Bruggeman nog niet of dat ook mogelijk is. "We vragen de mensen daarvoor nog even geduld. We hebben de normale voorwaarden even 'on hold' gezet. We moeten ook zoveel verplaatsen."

Domino-situatie

De Noordelijke schouwburgdirecties werken samen bij het vaststellen van de schade. Die informatie leveren ze deze week landelijk in. Bruggeman: "Met het ministerie wordt al gesproken en daar komt deze informatie dan bij. We kunnen dus ook pas later zeggen, wat we van het ministerie verwachten in deze situatie."

"Het is een soort domino-situatie. Als we alles bij de producenten en artiesten neerleggen, dan vallen die om. Maar leggen we alles bij de theaters, dan vallen die om. Het is een hele puzzel. Daarom maken we even pas op de plaats. Maar het is heel intensief, dat kan ik wel zeggen", vertelt Bruggeman.