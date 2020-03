Provincie wil niet zoveel doen tegen hoge reclamemasten A28

De provincie Drenthe heeft geen specifiek beleid voor grote reclamezuilen langs wegen, zo wordt het niet genoemd in de Omgevingsvisie. En binnen stedelijk gebied is de gemeente degene die bepaalt of een mast er komt of niet.

Dat schrijven Gedeputeerde Staten in antwoord op vragen van de PvdA-fractie in Provinciale Staten. Er is nog wel een klein haakje voor provinciale bemoeienis. In de Omgevingsvisie staat iets over wegpanorama's en kernkwaliteiten van het landschap zoals duisternis.

Grote reclamemasten

Er staan langs de A28 in Drenthe al twee grote reclamemasten bij Hoogeveen en één bij Assen-Noord. Er zijn vergevorderde plannen voor nog drie masten: bij Pesse, Beilen en Assen-Zuid. Zowel de PvdA als de Natuur en Milieufederatie Drenthe vinden de masten niet thuis horen in het Drentse landschap.

Bovendien kunnen de grote ledschermen met reclame de duisternis verstoren. En de afleidende reclame komt de verkeersveiligheid ook niet ten goede, zo vindt de PvdA. De partij had GS gevraagd zich expliciet uit te spreken dat de masten langs wegen maar ook elders in de provincie onwenselijk zijn. Maar dat doen GS dus niet. Ze schrijven dat ze binnen de Omgevingsvisie ruimte hebben om de verschillende belangen tegen elkaar af te wegen.

"Provincie kan juist wel iets doen"

Volgens Reinder Hoekstra van de Natuur en Milieufederatie Drenthe kan GS wel degelijk iets doen aan de reclamemasten. "Die staan allemaal in bestemmingsplannen van de gemeente maar die komen ook langs GS. GS kunnen daar iets van vinden en dat doen ze dus niet. Nu moeten Provinciale Staten maar aan de bel trekken. Doen ze dat niet dan laat de provincie het gebeuren en kunnen gemeenten deze masten laten plaatsen zonder rekening te houden met het landschap en de duisternis."

Vooral in Pesse veel verzet

Vooral tegen de klimtoren met reclameschermen van ondernemer Edward Doorten van Green Planet bij Pesse is veel verzet. In het dorp is er een actiecomité actief en er zijn bij de gemeente Hoogeveen al 150 bezwaren binnen gekomen tegen de toren met reclameschermen.

Alleen bij plaatsing van reclamezuilen langs provinciale wegen heeft de provincie wel een dikkere vinger in de pap. Naast landschappelijke afwegingen kan de provincie dan ook eisen stellen in verband met de verkeersveiligheid. Maar voor zover bekend zijn er geen plannen voor reclamemasten langs provinciale wegen.