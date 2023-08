KNMI reageert op aardbeving in Winde: 'Zit op rand van een gasveld'

Winde kreeg gisteravond te maken met een aardbeving. Met een kracht van 1.6 op de schaal van Richter, kan het zijn dat mensen in de omgeving het gevoeld hebben, stelt het KNMI.

Het is niet de eerste keer dat Winde te maken heeft met een aardbeving. In september 2020 was er ook al een aardbeving in hetzelfde gebied. Die was met een kracht van 1.8 op de schaal van Richter iets zwaarder dan de beving van gisteravond. Daarna kwamen er 33 schademeldingen binnen bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG).

Voelbaar

Volgens seismoloog Pauline Kruiver van het KNMI zouden inwoners van het gebied het gemerkt kunnen hebben. "De aardbeving zit op de rand van wat voelbaar is. Als het erg rustig is qua omgevingsgeluid, kunnen mensen het gevoeld hebben."

De beving werd opgepikt door de seismometers, apparaatjes die voortdurend meten of er trillingen zijn. Als dat het geval is, krijgt het KNMI een seintje. "Wij kijken dan of het inderdaad een aardbeving is. Is dat het geval, dan publiceren wij het en is het voor iedereen zichtbaar."

Veroorzaakt door menselijk handelen

Vlakbij Winde ligt gasveld Vries waar gas gewonnen wordt. "Er zijn daar in de regio een aantal gasvelden en deze van gisteravond hebben we gelokaliseerd op de rand van een gasveld", zegt Kruiver. "Het is dus niet zoals in het zuiden van het land, waar natuurlijke aardbevingen voorkomen. Als er hier een aardbeving is dan is dat een geïnduceerde aardbeving, veroorzaakt door menselijk handelen."

Of een beving van 1.6 op de schaal van Richter ook schade aan woningen kan veroorzaken, kan Kruiver niet zeggen. "Maar als deze mensen deze aardbeving gevoeld hebben, dan kunnen ze wel een enquêteformulier invullen op de site van het KNMI. Dat is nuttige informatie voor ons."