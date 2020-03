Drie nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in Drenthe

In onze provincie zijn drie nieuwe besmettingsgevallen met het coronavirus vastgesteld, meldt GGD Drenthe vanmiddag. Twee daarvan zijn in de gemeente Tynaarlo, één in de gemeente Emmen.

In totaal zijn er in Drenthe nu 22 besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dit aantal betreft alleen de gesignaleerde besmettingen. "Dit geeft mogelijk een onvolledig beeld, omdat alleen een beperkte groep nog getest wordt", meldt GGD Drenthe. Vooral mensen uit kwetsbare groepen worden getest.

Vooral gemeente Coevorden

Eerder vandaag meldde de GGD dat ook in de gemeente Assen iemand met het coronavirus is getest. Dit was de eerste in onze provinciehoofdstad. De meesten van de vastgestelde besmettingen in Drenthe zijn in de gemeente Coevorden. Daar zijn elf mensen positief getest. In Tynaarlo én Emmen zijn nu drie besmettingsgevallen gesignaleerd.

De gezondheidsdienst benadrukt dat het belangrijk is dat iedereen de landelijke maatregelen volgt, om het coronavirus in te dammen.