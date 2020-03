Coronavirus of niet: verdachte fatale beroving blijft in cel

De 31-jarige Alifu W., die wordt verdacht van de beroving waarbij restauranthouder Encheng Wang uit Hoogeveen om het leven kwam, blijft vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Assen dinsdag bepaald.

Het Openbaar Ministerie zou dinsdag eigenlijk met de strafeisen komen tegen Hagenaren W. en medeverdachte Shirali M. (33), maar vanwege de coronacrisis is de zaak uitgesteld. Nu de rechtbanken tijdelijk zo goed als dicht zijn, diende W.'s advocaat Louis de Leon maandag een verzoek in om zijn cliënt voorlopig vrij te laten.

Anderhalf jaar voorarrest

De Hagenaar zit sinds het overlijden van Wang in oktober 2018, al anderhalf jaar in voorarrest. De Leon vindt het onterecht dat W. nog langer vastzit, terwijl het onduidelijk is hoe lang hij nog moet wachten op afdoening van zijn zaak.

Bovendien stelt de advocaat dat tijdens de behandeling van de zaak vorige week wel duidelijk is geworden dat W. slachtoffer Encheng Wang niet heeft beroofd, maar dat sprake was van een geldruil. Volgens W. zou hij 74.000 euro contant geld ophalen in Hoogeveen en er zelf voor zorgen dat Wang 600.000 Chinese yuan op zijn rekening kreeg.

Alleen urgente zaken

Volgens de rechtbank zit W. nog steeds terecht in de cel, omdat het om een delict gaat waar twaalf jaar cel of meer op staat. Wanneer de zaak verder gaat, is nog niet bekend. Tot 6 april worden bij rechtbanken en gerechtshoven alleen urgente zaken behandeld, waarin het voorarrest van verdachten moet worden verlengd.

Alifu W. en medeverdachte S., die beide ook Chinese roots hebben, ontkennen de beroving op Wang. Tijdens de zitting van vorige week werd bekend dat Wangs weduwe 700.000 euro schadevergoeding eist van beide verdachten. (ADP)

Lees ook: