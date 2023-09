Toen de grote Rinus Michels bij Asser Boys neerstreek: 'Een prelude van zijn carrière'

Ongetwijfeld wel een serieuze 'stage', want volgens Pot was Michels iemand die een hekel had aan amateurisme. Hij zal dus niet lichtzinnig hebben gedacht over zijn eerste trainersklus. Een lokale krant schrijft dat Asser Boys onder de nieuwe trainer is verjongd en dat het volgens een andere tactiek speelt. Iets dat blijkbaar niet tegenvalt. Is dit de hand van Michels die zichtbaar is?

IJzeren discipline

Michels stond in zijn leven bekend als een harde trainer, die ijzeren discipline eiste van zijn spelers. Ook in zijn jaar bij Asser Boys laat hij zich gelden, zo vermelden de geschiedenisboeken. 'Hoewel hij slechts één seizoen bij Asser Boys actief was, is zijn invloed nog jaren merkbaar geweest. Hij continueerde de ijzeren discipline die door de heer Liepertz was geïntroduceerd en legde sterk de nadruk op een keiharde trainings- en wedstrijdmentaliteit', schrijft de Asser voetbalclub.