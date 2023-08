Blindengeleidestroken in Emmer centrum laten te wensen over: 'Meer nodig voor slechtzienden'

Onoverzichtelijke en gevaarlijke situatie

De OSOG blijft intussen hameren op meer actie. Vorig jaar diende de organisatie bij de gemeente Emmen de resultaten van een schouw in. "Wat betreft de toegankelijkheid is het onze indruk dat het slecht gesteld is voor visueel gehandicapte mensen", aldus voorzitter Bennie Drent. "Volgens ons is er sprake van een onoverzichtelijke en gevaarlijke situatie." Daarbij gaat het niet alleen om de blindengeleidestroken wat betreft de OSOG."

Tijdens een ronde over het Raadhuisplein wijst Drenth op diverse zaken die de stichting een doorn in het oog is. Bijvoorbeeld bij een waterpartij aan de noordzijde, waar aan een kant een betonnen wandelpad loopt. "Mensen kunnen hier zo het water in tuimelen. In de winter is het nog erger, want dan staat er geen water in. En dan kun je lelijk vallen." Hij wijst op de andere zijde, waar een verhoging ligt bij de waterkant. Die overgang maakt het slechtzienden duidelijk dat er een overgang is, maar ontbreekt dus aan de andere kant, aldus Drent.

Bezeren

Nabij de Rabobank bevindt zich een trap. Maar voor een visueel gehandicapte is dat totaal niet duidelijk. De her en der geplaatste banken en plantenbakken kunnen verder obstakels vormen of maken dat mensen zich bezeren. Markeringslijnen en oriëntatievoorzieningen zijn daarom een must, meent Drent. Naast het Raadhuisplein, stipt hij ook de bushalte bij het Marktplein als voorbeeld aan. "Het fietsverkeer sjeest dwars door de rij met wachtenden heen."

Nul op het rekest

Dat de gemeente zich beroept op het uit 2015 stammende (en in 2021 vernieuwde) handboek, verbaast de OSOG-voorzitter. "Gedateerd. In 2019 is er een VN-verdrag voor gehandicapten opgesteld. Iedereen moet zich veilig kunnen bewegen in het openbare gebied." En dat idee ziet hij niet uitgewerkt op de stadsvloer van Emmen. "Wij hebben dan ook klachten van onze leden ontvangen."

De OSOG heeft voorheen met de gemeente om tafel gezeten om deze pijnpunten te bespreken. "Maar we zijn op gegeven moment gestopt met het overleg. We kregen voortdurend nul op het rekest." De gemeente moet komen met een nieuw plan, vindt Drent. "En daar willen wij dan wel naar kijken."

Reactie gemeente Emmen

De gemeente Emmen wijst in een schriftelijke reactie opnieuw naar het eerder aangehaalde handboek als uitgangspunt. "Niet alle verbindingen hoeven bijvoorbeeld te worden voorzien van geleidestroken. Veelal volstaan reeds aanwezige gidslijnen, zoals een heg, een muur of een trottoirband of het gebruik van hulpmiddelen."