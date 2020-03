Gezondheidscheck voor toegang WZA

In de tent zijn acht ruimtes gemaakt met in elk twee verpleegkundigen. De kamers zijn gescheiden door een plastic wand en voorzien van een stoplicht. Voor de acht ruimtes is een centraal halletje waar mensen kunnen wachten tot ze aan de beurt zijn. Een medewerker van het WZA vertelt de bezoekers wanneer ze door kunnen lopen.

Vragenlijst

De patiënten en bezoekers krijgen een aantal vragen over hun gesteldheid voorgeschoteld van twee verpleegkundigen, en de vraag of ze in risicogebied zijn geweest waar corona heerst of dat ze mogelijk in contact zijn geweest met iemand die corona heeft. Ook hun temperatuur wordt gemeten.

Als de medewerkers het niet vertrouwen, blijven de deuren van het ziekenhuis gesloten en wordt aan de patiënten verzocht om naar huis te gaan en telefonisch contact op te nemen met de huisarts. Het ziekenhuis maakt een uitzondering voor partners bij bevallingen en naasten bij sterfgevallen. Voor hen worden 'passende' maatregelen getroffen.

Nodig vanwege aard gebouw

WZA-bestuursvoorzitter Paul van der Wijk erkent dat het gaat om een drastische maatregel. Hoe kan het dat het WZA deze vergaande maatregel invoert en andere ziekenhuizen (nog) niet? "Dat zit hem deels in de indeling van het gebouw. Om bij de spoedeisende hulp en de huisartsenpost te komen moet je door het ziekenhuis heen. Wij willen alles op alles zetten om corona buiten het ziekenhuis te houden en de verwachte piek af te vlakken", zegt Van Wijk.

Om diezelfde reden wordt de huisartsenpost buiten het ziekenhuis verplaatst naar een andere tent die op het parkeerterrein is neergezet. Het gaat om een tent die dient als wachtruimte en twee containers die worden gebruikt als behandelunit.

Volgens van Wijk leidt de gezondheidscontrole amper tot vertraging bij een bezoek aan het WZA. 's Ochtends stond er even een rij, maar meestal staat een aantal stoplichten op groen en kunnen mensen snel naar binnen.

Stoplichten bij de controleruimtes van het WZA (Rechten: RTV Drenthe/Petra Wijnsema)

Nog plaats intensive care

Het WZA heeft zeven plekken op de intensive care en kan daarbij op korte termijn nog zeven extra plaatsen realiseren. Tot vanochtend was volgens Van Wijk maar een bed op die afdeling in gebruik en daarbij gaat het niet om een corona-patiënt.

Een deel van het parkeerterrein is nu niet meer beschikbaar, terwijl het toch al krap was met het aantal parkeerplaatsen. Toch oogt het parkeerterrein nu minder vol dan normaal. "Mensen zeggen zelf afspraken af en ook proberen wij zelf afspraken op de polikliniek zoveel mogelijk te verplaatsten naar een latere datum. Daardoor komen er minder mensen naar het ziekenhuis", aldus Van Wijk.