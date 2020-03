'Vakantie' al voorbij voor leerlingen Gieter basisschool

"Wij zijn gisteren meteen aan de slag gegaan om te kijken hoe we het vorm konden geven", zegt meester Jan Arend Klasens. Zijn lege klaslokaal ligt vol met netjes gesorteerde stapeltjes boeken. Vergelijkbaar met het pakket boeken van de middelbare school, maar dan een kleiner stapeltje. Om beurten komen de leerlingen langs om ze te halen.

Weektaak voor bestaande boeken

De leraar geeft aan iedere leerling uitleg hoe het werkt. "Dag Esmee. Jij komt je pakket halen? Hier heb ik een weektaak voor je. Om contact met mij te krijgen kun je inloggen op het portaal van de school. En dan kun je mij eventueel een vraag stellen", vertelt hij. Esmee snapt het. Maar het is wel makkelijker om meester in de klas rechtstreeks vragen te stellen, vindt ze.

Hoe zit het dan met het besmettingsgevaar als al die leerlingen toch op school komen? "We hebben ze op alfabet ingedeeld in groepen, verspreid over de dag. Daarmee voorkomen we dat er tegelijkertijd meer dan honderd leerlingen in de school zijn", legt Klasens uit.

De weektaak is gebaseerd op de normale boeken van de leerlingen. Klasens geeft toe dat dit niet heel creatief is. "We moesten heel snel iets regelen. Eerst gaan we hiermee werken en dan gaan we in de loop der tijd kijken hoe het anders of beter kan", aldus de meester.

Schooltijden blijven

Brecht Nanninga (8) vindt het maar stom dat ze meester via de computer moet vragen om hulp. Direct in de klas vindt ze veel handiger. Ze heeft al een idee hoe ze het thuiswerk aan gaat pakken. "Eerst ga ik ontbijten, dan even televisiekijken en dan mijn thuiswerk doen", zegt ze. Wat haar betreft hoeft dat dus niet meteen om 8.30 uur. Haar moeder denkt daar anders over. "Dat gaan jullie wel doen", zegt ze tegen Brecht en haar oudere broer. "Jullie zijn altijd vroeg wakker, dus dat kan best."

