Provincie: Noblesse gaat wel meer doen om stankoverlast te voorkomen

Slachtafvalverwerker Noblesse in Wijster gaat haar productie weer opstarten met een 'gewijzigde en voor geur betere bedrijfssituatie.' Dat schrijven Gedeputeerde Staten in antwoord op vragen van de PvdA-fractie in Provinciale Staten. Volgens GS zijn verregaande maatregelen om tot vermindering van stankoverlast te komen in een proefperiode getest met een positief resultaat.

De PvdA vreest dat het bedrijf juist niks extra's gaat doen om stankoverlast te voorkomen. In de fabriek zijn geen extra maatregelen genomen om de geuruitstoot te beperken ten opzichte van de oude situatie, denkt de partij. Volgens de directie ligt de geuroverlast op een acceptabel niveau en zijn er geen nieuwe technieken beschikbaar, zo zegt de PvdA.

In het verleden is er veel stankoverlast door Noblesse geweest in de omliggende dorpen. In februari 2019 brandde het bedrijf tot de grond toe af. Na de herbouw gaat de fabriek nu weer draaien.

Naast Noblesse komt ook RIKA erbij

Overigens gaat de provincie niet over de regelgeving voor Noblesse, dat doet de gemeente Midden Drenthe. Of er technisch meer moet gebeuren om stankoverlast bij Noblesse te beperken is dan ook aan de gemeente.

De PvdA maakt zich verder grote zorgen over kippenmestvergister RIKA Greenparks dat zich naast Noblesse wil gaan vestigen. Dat bedrijf heeft volgens de partij bezwaar gemaakt tegen de strenge milieuregels. Over de regels voor dit bedrijf gaat de provincie wel omdat het meer dan 50.000 ton afval verwerkt, en dan schrijft de EU voor dat niet de gemeente maar de provincie bevoegd gezag is.

"Wij hebben RIKA naar het voorbeeld van de geurvoorschriften geldend voor Noblesse een oprichtingsvergunning verstrekt met daarin een pakket geurvoorschriften. Voor RIKA zijn strikte geurnormen opgenomen en er komt een uitgebreide controle- en meetverplichting. Juist om te voorkomen dat er geuroverlast ontstaat, dan wel bij geuroverlast zo snel mogelijk aanvullende maatregelen te kunnen nemen", schrijven GS.

De Natuur- en Milieufederatie Drenthe gelooft niet dat het toekomstig kippenmestvergistingsbedrijf geen noemenswaardige stankuitstoot zal veroorzaken. Ingenieur Olaf Mouwen voegt daar aan toe dat het bedrijf van verkeerde cijfers uitgaat bij met name het drogen van het restproduct. "De uitstoot wordt vele malen hoger."

De zorgen van de PvdA en omwonenden zijn dat er straks twee stank veroorzakende afvalverwerkers actief zijn en de overlast toeneemt in Wijster. Volgens GS worden die zorgen gedeeld en is er samen de Regionale Uitvoerings Dienst Drenthe in 2019 een plan gemaakt. "Daarbij is de geursituatie gemeten voor de komst van RIKA en voor de heropstart van Noblesse. Na de opstart van Noblesse zal dit programma worden herhaald."