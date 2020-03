Drentse toerismesector hard geraakt door coronacrisis

Het zijn heftige tijden, vinden de ondernemers in het onderzoek. Een derde kreeg al minder bezoekers over de vloer. Twee derde heeft te maken met annuleringen voor de komende maanden. Het grootste deel van de afzeggingen betreft de komende weken, maar ook voor Pasen en de meivakantie worden annuleringen genoteerd.

Steeds meer zorgen

Hoeveel geld de coronacrisis gaat kosten kunnen de ondernemers nog niet inschatten, maar ze houden wel rekening met een flinke tegenslag. Bijna alle bedrijven maken zich grote zorgen. Die zorgen gaan ook over de verdere ontwikkeling van het virus en wat dat betekent voor hun bedrijf in de toekomst. Zeven op de tien ondernemers maken zich daar zorgen over.

Verder hebben de maatregelen voor bedrijven invloed op het personeel en de personeelsplanning.

(Rechten: Isa Boonstra/RTV Drenthe)

Voorjaar belangrijk

Het voorjaar is een belangrijke periode voor de vrijetijdssector. "De meeste boekingen vinden in het voorjaar plaats", zegt Miranda Horstman van Marketing Drenthe. "De meeste overnachtingen en uitstapjes vinden in het tweede en derde kwartaal plaats. Een meerderheid van de ondernemers verdient het leeuwendeel van de omzet dan ook in deze periode."

Marketing Drenthe vroeg de ondernemers hoe heftig de impact is - op een schaal van 0 tot 100. De afgelopen dagen liep die score op van 53 naar 64.

Ondanks alle zorgen staan de ondernemers in de vrijetijdssector achter het beleid van de overheid. Die steun is toegenomen na de sluiting van de horeca. 11% van de ondernemers kan zich niet vinden in het beleid.

Steunmaatregelen van het rijk

Het onderzoek van Marketing Drenthe is gedaan tussen vrijdag 13 en dinsdag 17 maart. Daardoor is onduidelijk wat de steunmaatregelen betekenen voor de toeristische bedrijven, en wat dat voor invloed heeft op de zorgen en het vertrouwen van de ondernemers.