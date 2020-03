Voedselbanken in Drenthe gaan door met uitgifte ondanks corona

Tien telefoontjes

Henk Brouwer, van de voedselbank in Hoogeveen, kreeg tien telefoontjes van mensen die zich zorgen maken of ze hun voedselpakket deze week wel kunnen ophalen. Brouwer: "In principe zijn we open. Wij zetten alles op alles omdat de mensen het eten gewoon nodig hebben."

In Hoogeveen werken 57 vrijwilligers, die bijna allemaal ouder zijn dan zestig jaar. Brouwer heeft nog geen afmeldingen gehad. "Ik maak me wel met enige regelmaat zorgen om hen. Omdat ik niet weet wat het Corona-virus hier gaat doen." Hij raadt vrijwilligers die klachten krijgen aan om thuis te blijven.

Voedselbanken Zuidwest-Drenthe en Noordenveld open

In Zuidwest-Drenthe gaat men door met het verstrekken van eten aan zij die het nodig hebben. De locaties in Hoogeveen, Meppel en Westerveld zeggen open te blijven. Ook Voedselbank Noordenveld houdt het uitgiftepunt in Roden voorlopig draaiende. Zij overwegen om boodschappenpakketten thuis te brengen bij mensen die ziek zijn.



De Voedselbank Hart van Drenthe, met uitgiftepunten in Zuidlaren, Beilen, Smilde, Gieten en Assen, is in overleg over de te nemen maatregelen en of ze open blijven. De voedselbank in Assen heeft ervoor gekozen om een keer per twee weken uitgifte te doen, in plaats van wekelijks. Een aantal van de vrijwilligers heeft zich afgemeld.



In Zuidoost-Drenthe is nog onduidelijk of de uitgifte doorgaat. Die staat nu gepland voor volgende week vrijdag. Het bestuur is hierover in overleg.

Niet tegelijk naar binnen

Alle Drentse voedselbanken nemen maatregelen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Zo mogen klanten niet meer tegelijk naar binnen, maar worden ze in kleinere groepjes binnengelaten. De uitgifte zal daardoor langer duren dan normaal.



"We letten op de hygiëne, dus we wassen de handen na elk contact met eten of klanten. We zorgen ook voor 1,5 meter afstand tussen mensen," zegt Brouwer van de Hoogeveense voedselbank.



Als het virus zich toch verder verspreidt, zouden er meer maatregelen kunnen volgen. Brouwer: "Het zou mogelijk kunnen zijn dat we de pakketten buiten neerzetten en dat mensen hun pakket buiten ophalen."

In een spagaat

Ouderen worden door het RIVM aangeraden grote gezelschappen te vermijden. Bezoek aan kwetsbare personen moet beperkt worden. Maar bij de voedselbank staat op een uitgiftedag een rij van tientallen mensen voor de deur. Brouwer: "We zitten in een spagaat. We willen de mensen een voedselpakket geven en tegelijkertijd willen we zorgen voor veiligheid."

Zolang van hogerhand niet wordt besloten om te stoppen, gaan wij gewoon door." Vrijwilliger van Voedselbank Hoogeveen

De vrijwilligers in Hoogeveen willen liever niet thuiszitten. Ze zeggen dan ook pas te stoppen met werken als dat van hogerhand wordt besloten. Ze lijken zich meer zorgen te maken om de klanten van de voedselbank dan om zichzelf. "Die mensen komen zonder het boodschappenpakket de week niet door", zegt Brouwer.

Meer eten ondanks gehamster

Het hamsteren in supermarkten heeft landelijk geleid tot tekorten bij lokale voedselbanken. In Drenthe merken ze dat nu nog niet zo. "Wij hebben gisteren juist twee extra ritten gedaan omdat bedrijven hun spullen anders niet meer kwijt kunnen", zegt Brouwer. Nadat bekend werd dat de horeca zijn deuren moest sluiten, boden een aantal bedrijven hun voorraad aan aan de voedselbank.