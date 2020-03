Drukte in Drentse natuur vanwege coronavirus

Boswachter Kees van Son zag gisteren tot zijn verrassing dat de parkeerplaats Galgenriet bij het Balloërveld helemaal volstond. "Heel bijzonder. Dat is anders hooguit in het weekend het geval, maar niet op een gewone maandagochtend." Niet alleen op het Balloërveld was het druk. Ook Oudemolen trok veel bezoekers. "Zeker de helft van de plaatsen was daar vol. Dat zie je anders nooit!"

Onderweg was het hem ook al opgevallen. "Overal zie je nu sporters: hardlopers, fietsers, maar ook veel ouders of grootouders met kinderen. Lekker eropuit", aldus Son. "En ik zou zeggen: doe het! Ga lekker naar buiten, maar houd je wel aan de regels, want het is broedseizoen."

Risico voor broedende vogels

Wandelaars en fietsers zijn natuurlijk welkom in de natuur, maar de drukte levert op sommige plekken wel problemen op. Een voorbeeld is het Aekingerzand. Boswachter Widmar van der Meer zag daar mensen buiten de paden lopen. Dat is 's winters geen probleem, maar nu wel.

"Mensen zijn niet kwaadwillend", zegt Van der Meer. "Het is op het Aekingerzand alleen een beetje vaag wat een pad is en wat niet." Het gebied is officieel buiten de paden niet toegankelijk. Dat staat ook op de borden langs de rand. Maar overal lopen schapenpaadjes en het verschil tussen een wandelpad en een schapenpaadje, is lang niet altijd duidelijk. Staatsbosbeheer gaat daar nu wat aan doen. Er komen duidelijke routeborden langs het gebied die de mensen naar de uitkijktoren wijzen. Daar wil volgens de boswachter toch iedereen naartoe.

Boomleeuwerik en tapuit

Het Aekingerzand is vooral belangrijk voor de boomleeuwerik en de tapuit, twee bijzondere vogels. De tapuit is nog niet terug uit Afrika, maar de boomleeuwerik hoor je nu overal zingen. Beide soorten zijn grondbroeders: "Vorig jaar vond ik een nestje van de boomleeuwerik pal naast zo'n schapenpaadje. Moet je je voorstellen wat er gebeurt als daar allemaal mensen langskomen. Daarom zijn honden ook strikt verboden op het Aekingerzand, ook als ze aan de lijn zijn. Ze steken hun neus in een nestje en dan is het klaar", aldus Van de Meer.

Vooral de tapuit is een zeldzame vogel aan het worden. Vroeger vond je die op bijna elk heideveld, maar nu is het Aekingerzand, naast de duinen, de belangrijkste broedplaats in ons land. Van der Meer vraagt de bezoekers van het natuurgebied daarom om goed op te letten en op de paden te blijven.

Trouwens, een tip voor als je het bos ingaat: let op teken. Ze zijn weer actief en soms brengen ze de ziekte van Lyme over. Na afloop dus goed controleren.

Hieronder hoor je de zang van een boomleeuwerik. Volgens veel vogelliefhebbers zingen ze het liefste liedje van de lente.

boomleeuwerik