Nieuwe achtbaan voor Drouwenerzand: 'De oude was aan z'n eind'

Attractiepark Drouwenerzand is volgend jaar een attractie rijker. Er komt namelijk een nieuwe achtbaan in Drouwen.

De nieuwe attractie vervangt de oude achtbaan, die nu 33 à 34 meter lang is. "Die is wel echt aan z'n eind en heeft veel onderhoud nodig", zegt directeur Bert van de Linde. "Dat kan op zich wel, maar dat kost je 40.000 tot 50.000 euro. Dan ga je erover nadenken of je dat nog wel wil, want de achtbaan is al een jaar of zestien oud."

Dus is het tijd om 'm in te ruilen voor een nieuw en lang exemplaar. Alhoewel, inruilen? Aan de nieuwe achtbaan hangt een prijskaartje van 750.000 euro. "Je kunt eenzelfde soort baan plaatsen, maar dan denken mensen: 'Ach, het is gewoon dezelfde'. Dus we wilden wat spectaculairs." De achtbaan moet zo'n driehonderd meter lang worden.

'Geen Efteling-praktijken'

Toch moeten bezoekers geen Efteling-praktijken verwachten, waarschuwt Van de Linde. "Er komt geen looping in, hoor. Maar het wordt wel een heel mooie baan. Mensen moeten straks wel zien dat we echt wat nieuws hebben."

Helemaal definitief is de komst van de achtbaan nog niet. "We zijn daarover in onderhandeling", legt de directeur uit. "In september is er een grote beurs voor attractieparken, waar fabrikanten ook naartoe komen. Eind volgende maand geven we er een klap op." Van de Linde zegt dat de keuze voor de achtbaan van Italiaanse makelij 99 procent zeker is.

Volgend jaar in gebruik

Directeur Van de Linde hoopt dat bezoekers in mei volgend jaar de eerste ritjes kunnen maken. "De achtbaan komt van een bedrijf uit Italië, dus als je daar wat koopt, kan alles", vertelt hij. "Maar als je dan betaald hebt, kan het nog een paar weken langer duren. Het is dus moeilijk om een exacte datum te geven." Het is de bedoeling dat de oude achtbaan tot eind april, begin mei rijdt. Aan de andere kant van het park wordt de nieuwe baan dan opgebouwd. "Ruim voor het hoogseizoen is 'ie wel operationeel hoor", verzekert Van de Linde.

In Drouwenerzand zijn meer nieuwe attracties. Zo is er nog de zogeheten Drifter ("Die kostte 300.000 euro"), die nog door de keuring moet en de Flying Tigers ("Kost ook een paar ton"), die volgend jaar ook gebruikt kan worden. Tel daarbij de nieuwe achtbaan op en het park geeft meer dan een miljoen euro uit. "Dan is het ook wel even mooi geweest hoor, maar volgend jaar gaan we al wel kijken naar de jaren 2025-2026."

Dure frikandellen

Het attractiepark draaide een goed seizoen, maar moest toch de entreeprijzen verhogen. Volgens de directeur komt dat onder meer doordat bijvoorbeeld patat en frikandellen een stuk duurder zijn geworden. "We zijn een all-inpark, dus die kosten stegen behoorlijk", zegt hij. Ook stegen de personeels- en energiekosten. "De entreeprijzen verhogen is niet mijn hobby. We hadden eigenlijk nog meer moeten vragen, maar we namen zelf ook wat voor onze rekening."

Hier en daar kan het park nog besparen, denkt Van de Linde. "Op het hotel liggen al zonnepanelen, volgend jaar ook op de rest van het park. Overdag nemen we natuurlijk veel stroom af, juist als er zon is. Dat kan lucratief zijn."