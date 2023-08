Meer signalen van uitbuiting in Drenthe, vooral vaker meldingen over seksuele uitbuiting

"Mensenhandel is onder andere het werven, vervoeren of opnemen en huisvesten van mensen met gebruik van dwang. Het doel van de mensenhandelaar is de uitbuiting van een persoon", luidt de uitleg van de Rijksoverheid.

ZVHD schrijft erover in het jaarverslag: "Mensenhandel komt op uiteenlopende manieren en in veel verschillende sectoren voor. Het gaat niet alleen over seksuele uitbuiting en gedwongen prostitutie, maar ook over arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting of gedwongen orgaanverwijdering."