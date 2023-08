Verdachte van plaatsen verdacht pakketje bij ziekenhuis Emmen vrijgelaten

De 40-jarige man die vrijdagavond een verdacht pakketje bij het Scheper Ziekenhuis in Emmen zou hebben achtergelaten, is gisteren vrijgelaten. Dat laat de politie weten.

De Emmenaar is nog wel verdachte, benadrukt een woordvoerder. "Het onderzoek is in een afrondende fase. Binnenkort wordt het dossier opgemaakt en naar het Openbaar Ministerie gestuurd, dat over het vervolg beslist."