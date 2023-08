Katholieke kerk Emmerschans sluit, lot kerken Klazienaveen en Zwartemeer onzeker

'Herbouw voor herbestemming'

Bij meer parochies in de regio zijn er zorgen. Bijvoorbeeld de Maria Hertogin Parochie (met kerken in Emmer-Compascuum, Barger-Compascuum, Klazieveen en Zwartemeer). Daar werd eerder dit jaar al de voorlopige conclusie getrokken dat, als het roer niet om gaat, het onmogelijk is een sluitende begroting te maken. De kerken zouden - naast kerkdiensten - gebruikt moeten worden voor andere doeleinden.

Het tij lijkt echter niet gekeerd, waardoor kerken moeten sluiten. Het idee is dat de twee monumentale kerken (Emmer-Compascuum en Barger-Compascuum) behouden blijven. Maar ze hoeven niet per se een kerkfunctie te behouden. Voor de twee kerken zonder monumentale status (Klazienaveen en Zwartemeer) wordt gesproken over 'mogelijk herbouw voor herbestemming.' Dat kan bijvoorbeeld woonruimte zijn, maar concrete plannen zijn er nog niet.

Volgens vicevoorzitter Henk Kuhl is hier nog geen sprake van een officieel advies. "Meer een kale conclusie die we hebben getrokken." In het najaar gaat het kerkbestuur opnieuw in gesprek met de gemeenschap over de verdere uitwerking van het advies. Mocht het komen tot het afstoten van een van de kerkgebouwen, dan wil het bestuur de trouwe bezoekers de mogelijkheid geven om de kerk in eigen dorp zo lang mogelijk te bezoeken. "Het idee is dan om te gaan zoeken naar een lokale, vervangende locatie."

Dagbesteding in pastorie?

Voor een nieuwe rol van de kerken zijn er concrete en minder concrete ideeën. In de eerste categorie valt de pastorie van de kerk in Barger-Compascuum. Klaas en Marita Hegeman, de uitbaters van het deze maand gesloten café De Buuf, willen op die plek graag een dagbesteding voor ouderen starten. Volgens Kuhl worden hier momenteel 'serieuze gesprekken' over gevoerd. "Verder zoekt het dorpsbestuur naar mogelijkheden om de leefbaarheid in Barger-Compascuum op peil te houden."

Een andere wens is een multifunctionele accommodatie of dorpshuis. Zou een kerk in dat geval een rol kunnen spelen? Dat is te kort door de bocht en een te vroeg gestelde vraag, aldus Kuhl. "Maar we volgen het gesprek op afstand en volgen deze ontwikkeling."

Zes scenario's

De parochie heeft nog tot het einde van het jaar om hun onderzoeksrapport, waarin meer duidelijk wordt, in te dienen. Datzelfde geldt ook voor de Immanuelparochie, met kerken in Steenwijksmoer, Coevorden, Schoonebeek, Nieuw-Schoonebeek en Weiteveen.

Deze laatste parochie had een half jaar geleden al een rapport gepubliceerd met zes mogelijke scenario's. "Die reikten van niets doen tot alles afstoten en alles er tussen in", aldus kerkbestuurder Bernard Meulman. "Inmiddels hebben we het rapport besproken met alle locaties. Het is nu aan het bestuur en de locatieraden om samen een strategie uit te stippelen."