De 16-jarige jongen uit Emmen die sinds een week vermist was, is weer terecht. Dat laat de politie weten.

Een woordvoerder wil vanwege de privacy van de jongen verder geen mededelingen doen. De jongen liet vorige week aan familie weten dat hij er even tussenuit moest en rust nodig had. Sindsdien lukte het niet om met hem in contact te komen.