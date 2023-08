Vrachtwagen belandt op vangrail A28, opruimen duurt uren

Op de A28 bij Assen is een trailer van een vrachtwagen op de vangrail beland. Rijkswaterstaat verwacht tot 20.00 uur nodig te hebben om de vrachtwagen te verslepen en de vangrail te repareren.

Het ongeluk gebeurde rond 12.50 uur vanmiddag tussen de afslagen Assen-West en Assen-Zuid, nadat de vrachtwagen een klapband kreeg. Daarbij raakte niemand gewond en de aanhanger was op dat moment leeg.

Uren nodig

De vrachtwagen is inmiddels van de vangrail af. Dat kon vrij snel doordat de rail om de truck heen is weggezaagd. Toch zal een rijstrook in de richting Beilen nog uren dicht blijven, denkt Rijkswaterstaat.