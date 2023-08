Blije gezichten op TT Circuit tijdens Circuitdag Against Cancer

Veel blije gezichten op het TT Circuit vandaag. Daar stond het jaarlijks terugkerende evenement Circuitdag Against Cancer op de baan. Jonge zieke kinderen konden even één dag al hun zorgen vergeten en genieten van dikke sportwagens, Dakar-auto's en nog veel meer bijzondere voertuigen.

Het is de achttiende editie van het evenement, waar zo'n 150 gezinnen met een kind dat is getroffen door kanker aan meedoen. Het is de bedoeling dat ze de problemen rondom de ziekte van hun kind, broertje of zusje even naast zich neer kunnen leggen. En het kind bij wie de ziekte is vastgesteld, kan zich weer even kind voelen.

Niet geslapen van de zenuwen

Een van die kinderen die vandaag aanwezig waren, is Naomi Zjita. Voor haar werd het wel heel speciaal, want ze mocht samen met haar ouders alvast slapen op het circuit. "Ik heb niet geslapen, maar dat komt van de zenuwen", vertelt Naomi.

En die zenuwen die zijn logisch. Want de hele dag staat in het teken van leuke dingen doen. Waar de 9-jarige Naomi het meest naar uitkeek? "Raceauto's", zegt ze besluitvaardig.

Nadat ze uit de schmink komt, staat de supercar al voor haar klaar: een felblauw Alpine. Dapper stapt ze in, maar laat de coureur toch even weten: "Niet te hard, hoor." Nog even zwaaien naar de familie, en weg is ze.

Een paar minuten later keert de racewagen terug en stapt Naomi met een grote glimlach uit. "Het was superleuk, maar in de bochten ging het wel hard", vertelt ze tegen haar moeder, die haar geluksmoment bewondert. "Het is gewoon fijn om even te ontspannen en plezier te hebben, maar ook om met mensen die je kent uit het ziekenhuis te praten en je verhaal te delen", vertelt Marjon Zijta-Nijhuis.

'Zelf ook een rondje'

De circuitdag wordt georganiseerd door de stichting Against Cancer. "Het is belangrijk dat kinderen af en toe afleiding hebben en dat kan ook een boost geven aan het genezingsproces", vertelt voorzitter Patrick Boxem. "Eigenlijk zie je heel veel kinderen die weer kind kunnen zijn. En al die belevenissen die ze meemaken leveren vaak veel emotie op, samen met mooie verhalen. En die grote glimlach die er dan verschijnt, daar doen we het voor."

Boxem gaat zelf ook even genieten. "Ik ben hier twaalf jaar geleden begonnen als coureur en sinds ik betrokken ben bij de organisatie, heb ik niet meer gereden. Maar vanmiddag ga ik zelf ook nog met een aantal kinderen een rondje rijden. Daar kijk ik ontzettend naar uit. Om die kinderen een glimlach te geven."