Verdachte verkeersruzie Assen bang voor corona in gevangenis

"Mijn cliënt is longpatiënt en heel bang dat het coronavirus uitbreekt in de gevangenis. Hij behoort tot een risicogroep. Ik betwijfel heel erg of ze hem in de P.I. Almelo, waar hij vastzit, dan adequate zorg kunnen geven."

Dat zegt advocaat Wilko ten Have over een 47-jarige Assenaar die vastzit vanwege betrokkenheid bij een gewelddadige verkeersruzie in Assen. De man wordt verdacht van poging tot doodslag en mishandeling aan de Rolderstraat in zijn woonplaats.

Met koevoet te lijf

Na een wildwest-achtervolging door de stad, waarbij een fietser en een bestuurder van een scootmobiel werden aangereden, botsten op 27 december twee auto's op elkaar op de rotonde aan de Rolderstraat. Daar gingen de vijf inzittenden met elkaar op de vuist. De Assenaar en zijn 68-jarige vader uit Arnhem zouden drie anderen hebben belaagd met onder meer een koevoet. Alle vijf werden ze opgepakt.

Volgens Ten Have ging het om een familieruzie en is zijn cliënt de enige die nog vastzit. Hij vroeg de rechtbank vanmiddag om de man vrij te laten, maar die besliste anders. Het was volgens de advocaat juist van levensbelang dat zijn cliënt vrijkwam. Hij heeft een auto-immuunziekte en behoort daarom tot een risicogroep als het coronavirus uitbreekt in de gevangenis.

'Laatste kans'

De rechtbanken in ons land behandelen vanwege de coronacrisis alleen urgente zaken en zijn verder dicht. Gevangenen mogen nauwelijks worden vervoerd, maar de Assenaar was wel samen met zijn advocaat bij de besloten zitting in Assen, vertelt Ten Have. "Ik had daarop aangedrongen. Mijn cliënt heeft de rechters gesmeekt of hij naar huis mocht. Toen hij hoorde dat hij toch vast blijft zitten, was hij flabbergasted. Hij zag vrijlating als een laatste kans, omdat hij bang is dat hij doodgaat als hij het coronavirus krijgt."

De Winschoter advocaat zegt de beslissing van de rechtbank niet te begrijpen. "De bewaarders zijn het risico. Die komen bij mijn cliënt en je weet niet waar ze in hun privéleven allemaal naartoe gaan. Ik denk dat de P.I. geen adequate zorg kan leveren als mijn cliënt ziek wordt, want dan moet hij meteen aan de beademing en dat kan daar niet."

Onderzoek naar zorg

De rechtbank wil volgens de advocaat dat wordt uitgezocht wat er qua zorg mogelijk is in de gevangenis in Almelo. "Dat kan een paar weken duren." De advocaat gaat bij de directie wel vragen om zo'n onderzoek.

Wanneer de strafzaak verder gaat, is nog de vraag. "Ik wil nog acht omstanders en een politieagent als getuigen horen, omdat er veel onduidelijkheden zijn over wat er is gebeurd, maar daarover beslist de rechtbank op zijn vroegst pas in mei verwacht ik."