Laten bungelen van zieke medewerker komt Heli Holland duur te staan

Een medewerker van Heli Holland heeft met succes zijn ontslag afgedwongen via de kantonrechter in Alkmaar. De man zat sinds november 2022 ziek thuis. Volgens hem verzaakte het helikopterverhuurbedrijf in Emmer-Compascuum de reïntegratieverplichtingen, schakelde het geen bedrijfsarts in en reageerde het niet op correspondentie. Waarop de medewerker naar de rechter stapte, die hem in het gelijk stelde.