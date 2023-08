Nieuwe waarschuwing vanwege slechte zwemwaterkwaliteit

Voor drie zwemplassen in onze regio geldt momenteel een negatief zwemadvies. Naast het Hunzedal bij Borger, waar al sinds mei een waarschuwing geldt vanwege de slechte waterkwaliteit, is in de Spokeplas bij Noordwolde en het Paterswoldsemeer blauwalg gesignaleerd. Dat blijkt uit gegevens van Zwemwater.nl.

Rol van provincies

De provincies moeten de kwaliteit van het open water in de gaten houden. Vooralsnog is de bacterie dus opgedoken en gemeld bij twee plassen in of bij Drenthe, maar dat aantal kan de komende dagen nog toenemen. Het beste advies blijft, benadrukken de provincies, om water met een blauwalglaag te mijden, ook als er geen absoluut verbod is afgekondigd.