Drie bomen in Wilhelminapark vormen gevaar bij extreem weer en worden gekapt

In het Wilhelminapark in Meppel laat de gemeente deze week drie bomen kappen. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat de veiligheid van deze bomen niet meer gegarandeerd kan worden bij zwaar weer.

Het zijn niet zo maar drie willekeurige bomen. Ze staan in een groepje bij elkaar. Eigenlijk waren het vier bomen, maar eerder deze maand viel een van die bomen om, op het dak van een woning. Dat verbaasde de bewoner eigenlijk niets, want hij maakte zich altijd al zorgen om de scheefstaande bomen. Niemand raakte daarbij gewond, wel was er schade aan de woning.

Twee jaar geleden is er nog een trekproef gedaan aan de boom. Toen bleek dat de stabiliteit van de boom ruim voldoende was en dat de boom in 2024 opnieuw getest zou worden. Die test is naar voren gehaald door storm Poly, een van de zwaarste zomerstormen in ruim vijftig jaar in Nederland. Het nieuwe onderzoek werd gedaan op 20 juli. Op 5 augustus viel de boom om, toen de resultaten van het onderzoek nog niet binnen waren.