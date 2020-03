Moslimbegraafplaats Zuidlaren stap dichterbij door coronavirus

De komst van een moslimbegraafplaats in Zuidlaren is weer een stap dichterbij. De 410.000 euro die nodig is om de huidige begraafplaats in het dorp te kopen, is binnen.

De Stichting Bijzondere Islamitische Begraafplaatsen In Nederland (BIBIN) hield de afgelopen maanden een inzamelactie. Eind januari stond de teller op ongeveer twee ton, maar sinds afgelopen zaterdag ging het opeens hard. Onder andere Turkije en Marokko sloten toen hun luchtruim, waardoor Nederlandse moslims daar niet begraven kunnen worden.

Paniek

"Er is echt paniek onder moslims in Nederland ontstaan", zegt bestuurslid Hamed Amrino van BIBIN. "Mensen vragen zich af wat er met hen gebeurt als ze overlijden. Vanaf dat moment is het storm gaan lopen met de donaties."

De stichting wil haast maken met het kopen van de begraafplaats aan de Annerweg in Zuidlaren. "We hopen de koop dinsdag rond te maken. Daarna willen we zo snel mogelijk een deel van de begraafplaats klaarmaken, zodat er mensen begraven kunnen worden. We gaan niet wachten tot de hele begraafplaats klaar is."

Nog eens 150.000 euro nodig

Daar is ook weer geld voor nodig. "We starten vanavond een nieuwe actie om 150.000 euro op te halen voor de eerste fase."

De moslimbegraafplaats in Zuidlaren zou de tweede in Nederland zijn, zegt Amrino. "De eerste echte islamitische begraafplaats in Nederland is in Almere. Ik heb begrepen dat daar plek is voor 450 mensen en dat het voor de helft al vol is."

Op een islamitische kerkhof worden overledenen met het hoofd richting Mekka begraven. Ook is er eeuwige grafrust, iets wat op andere kerkhoven in Nederland niet gegarandeerd is. Amrino: "Als je eenmaal begraven bent op een islamitische begraafplaats word je niet meer opgegraven. Dat is een eis in ons geloof, net als bijvoorbeeld in het jodendom. Daarom willen we graag eigen begraafplaatsen."