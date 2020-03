Twee nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in Drenthe

In totaal is het virus nu bij 24 mensen in Drenthe geconstateerd. De helft daarvan komt uit de gemeente Coevorden. Het Scheper Ziekenhuis in Emmen maakte vandaag bekend dat er een tweede coronapatiënt in het ziekenhuis is opgenomen.

Het aantal coronabesmettingen dat de GGD meldt, geeft een onvolledig beeld omdat alleen een beperkte groep nog getest wordt. Vooral mensen uit kwetsbare groepen worden gecontroleerd.

Het algemene advies van de GGD voor mensen die ziek zijn is nog altijd: thuisblijven totdat je 24 uur klachtenvrij bent en de huisarts bellen als de klachten erger worden en je meer dan 38 graden koorts hebt.