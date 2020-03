Loonbedrijf: 'De stront moet er nu echt uit'

De sleepslangbemesters zijn de machines die juist rond deze tijd van het jaar het land op gaan. "Met die machines heb je een heel stuk minder gewicht bij je", legt Joran Stadman van Vink uit. "Dat is een groot voordeel van deze machines. Maar nu staan ze bij huis. Normaal gesproken zouden deze machines 24 uur per dag bezig zijn met het bemesten van land, maar door de flinke hoeveelheid regen van de laatste weken is het land onbegaanbaar."

Dichtgeslibde watergangen

De problemen zijn deels veroorzaakt door de extreme droogte in de afgelopen twee zomers. "Doordat we heel veel droogte hebben gehad zijn de watergangen dichtgeslibd", vertelt Stadman. Het water blijft daardoor boven in de grond zitten. "De hoeveelheid water dat is gevallen is funest voor ons." Een aantal boeren in de buurt heeft nieuwe greppels gegraven om het land in de toekomst sneller droog te krijgen.

Stadman is erg gelukkig met de weersvooruitzichten en het droge weer van vandaag. "Zoals het nu lijkt kunnen we aan de gang, zolang hij ons een beetje van dienst is", lacht Stadman terwijl hij naar boven wijst. "Al het werk van de afgelopen drie weken moeten we gaan goedmaken, dus gelukkig kunnen we weer aan de slag!"