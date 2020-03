Huisartsenpost Hoogeveen wordt 'coronapost' voor Drenthe

Mensen in Drenthe met coronagerelateerde klachten worden 's avonds, 's nachts en in het weekend doorgestuurd naar de huisartsenpost in Hoogeveen, die zo de functie van 'coronapost' voor onze provincie krijgt. Dat meldt Huisartsenzorg Drenthe (HZD).

Op meerdere plekken in Nederland wordt momenteel hard gewerkt om mensen met coronaklachten te scheiden van mensen met een andere gezondheidsproblemen. Zo kan er volgens HZD goede zorg geleverd blijven worden en wordt de kans op besmetting van zorgverleners verkleind.

Los van het ziekenhuis

In Drenthe is voor Hoogeveen als centrale plek gekozen, omdat de huisartsenpost daar los van het ziekenhuis staat. In Emmen, Assen en Meppel moeten mensen dwars door het ziekenhuis lopen om bij de huisartsenpost te komen.

"Met deze maatregel zijn we voorbereid op wat er mogelijk nog in Drenthe gaat komen én kunnen we onze inwoners de zorg blijven bieden die in deze roerige periode nodig is", zegt HZD-directeur en huisarts Ron Wissink

Inlopen niet mogelijk

Om naar de coronapost in Hoogeveen te kunnen, is een afspraak nodig. Inlopen is niet mogelijk. Inwoners van Hoogeveen die 's avonds, 's nachts of in het weekend niet-coronagerelateerde klachten hebben, moeten naar een huisartsenpost in Assen, Emmen of Meppel.