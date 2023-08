Kabinet wuift kritiek op vlucht koning na bezoek aan Drenthe weg

Het kabinet verdedigt het besluit om koning Willem-Alexander, tijdens zijn bezoek aan Drenthe afgelopen juni, op te laten pikken door het regeringstoestel dat speciaal voor het staatshoofd een omweg moest maken. Het vliegtuig had Spanje als eindbestemming, maar vloog vanaf Schiphol eerst in 20 minuten naar Eelde. Extra en vervuilende luchtvaartkilometers, vindt Tweede Kamerlid Ernst Boutkan (Volt).

Provinciehuis en theaterstuk

Koning Willem-Alexander bezocht onze provincie op 12 juni. Hij nam een kijkje in het provinciehuis en bezocht de theatervoorstelling East Side Story, over de aankomst van Molukse KNIL-soldaten en hun families in woonoorden. Na afloop vloog hij samen met een delegatie door naar Spanje voor een werkbezoek aan waterstofprojecten in Spanje.