Minder operaties bij Isala, geen ouderenbezoek in Coevorden

Ziekenhuisgroep Isala, met onder andere ziekenhuizen in Meppel en Zwolle, beperkt het aantal operaties. Het moet de druk op het personeel en op de beschikbare apparatuur verlagen, zodat coronapatiënten ieder moment geholpen kunnen worden als dat nodig is.

"Iedereen die is ingepland voor een operatie, wordt uiterlijk twee werkdagen voor de opnamedatum gebeld", laat Isala-woordvoerder Agnus van Loenen weten. "Spoedoperaties, oncologische operaties en geplande keizersnedes gaan gewoon door."

Door het aantal operaties terug te schroeven wordt het gebruik van beschermingsmiddelen als mondkapjes beperkt. "En dankzij deze maatregel blijft er voldoende ruimte op de IC en is er meer beademingsapparatuur beschikbaar."

Besmette medewerkers

In de ziekenhuizen van Isala zijn zeven coronapatiënten opgenomen. Elf van de in totaal 7000 werknemers zijn besmet met het virus. Of er zorgpersoneel van het Diaconessenziekenhuis in Meppel besmet is, is niet bekend.

Vooralsnog levert de situatie geen problemen op bij Isala. "We beschikken nu nog over voldoende personeel en diensten draaien we zo veel mogelijk nog normaal", meldt woordvoerder Van Loenen. "We denken uiteraard vooruit over de inzet van kritieke functies, spreiding personeel/werktijden."

Bij de Isala-ziekenhuizen worden vooralsnog geen speciale controletenten gebouwd zoals het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen dat doet.

Bezoek beperkt, ook in Coevorden

Hetzelfde geldt voor het ziekenhuis in Hardenberg. "Bij alle patiënteningangen van onze locaties staan bordjes met instructie wat te doen ingeval van gezondheidsklachten conform landelijke richtlijnen", laat woordvoerder Greetje Leuninge van de Saxenburgh Groep weten. "Op dit moment is in het ziekenhuis per patiënt slechts één bezoeker toegestaan, met uitzondering van patiënten op de kinder- en jongerenafdeling en palliatieve patiënten." Op die afdelingen is meer bezoek na overleg mogelijk.

Saxenburgh heeft ook een zorglocatie in Coevorden. Al deze ouderenlocaties zijn vanaf vandaag gesloten voor niet-bewoners. "Dit houdt in dat onze cliënten helaas tijdelijk geen bezoek kunnen ontvangen." Ook hier zijn uitzonderingen voor palliatieve en terminale cliënten mogelijk.

Afspraken afgezegd

Bij de Saxenburgh Groep zeggen zowel het ziekenhuis zelf als patiënten afspraken af. De helft van alle geplande behandelingen wordt uitgesteld. Op dit moment kent de zorggroep nog geen personele problemen. "Wij inventariseren momenteel wel welke medewerkers zo nodig ingezet kunnen worden voor zorgtaken, als de situatie daarom vraagt. Maar dat is op dit moment niet aan de orde."

Daarnaast staan er hulptroepen klaar van buitenaf. "Vanuit verschillende hoeken wordt hulp aangeboden. Zo bieden oud-medewerkers en mensen uit ons netwerk spontaan hun diensten aan. Hartverwarmend."