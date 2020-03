Waarom staat er onder de verkeersborden 6-19h, in plaats van 6-19u?

Donderdagnacht begon Rijkswaterstaat met het verwijderen van de tape die over de borden was geplakt, en sinds maandagochtend zijn alle snelwegen in Nederland 100 kilometer per uur tussen zes uur 's ochtends en zeven uur 's avonds.

Waarom een h?

En die tijdsaanduiding, die zorgt voor wat verwarring. Bij Zoek het uit! kwam de vraag binnen waarom de tijden worden aangegeven met een h er achter, en niet met een u van uur.

Baudina Feenstra-Schaafsma van Rijkswaterstaat: "Bij het ontwerpen en maken van verkeersborden houden wij ons aan afspraken die in het rvv staan. Dat staat voor Reglement verkeersregels en verkeerstekens. In dit reglement staat precies beschreven hoe een verkeersbord er uit moet zien, en waar het aan moet voldoen."

Internationale aanduiding

"Waarom we een h gebruiken in plaats van de u van uur, is eigenlijk heel simpel. Het is de h van het engelse woord hour, want we willen dat ook mensen uit het buitenland meteen begrijpen wat het bord betekent. Dat ze niet in verwarring raken door die u, die ze in andere talen niet met uur associëren."

Overigens is het kleine onderbord niet de enige plek waar een h gebruikt wordt in plaats van een uur. Ook bij borden met een adviessnelheid bijvoorbeeld staat '50 KM/h', met een h van hour dus.

