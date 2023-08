Man gewond bij mogelijk schietincident in centrum Nieuw-Dordrecht

Op de Klazienaveensestraat in Nieuw-Dordrecht is vannacht een man gewond geraakt bij een mogelijk schietincident. Daarbij zou hij in het gezicht zijn geraakt.

Het slachtoffer is ter plekke behandeld aan zijn verwondingen, meldt de politie Drenthe op X. Hij is wel aanspreekbaar. De politie is gestart met een onderzoek naar het incident.