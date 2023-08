Aan de Dokter van de Veldestraat in Hoogeveen is vannacht even voor drie uur een auto uitgebrand. De auto stond daar geparkeerd.

De brandweer wist het vuur te blussen, maar de auto is volledig verwoest. Wat de oorzaak van de brand is, wordt nog onderzocht.

In de eerste helft van dit jaar brandden er regelmatig auto's uit in Hoogeveen. Sinds mei is het rustiger. Eind vorig jaar is een man uit Meppel opgepakt voor verschillende autobrand in Hoogeveen.