Voor de Drentse volleybalclubs zit het seizoen erop

Het seizoen voor alle volleybalclubs in Drenthe zit erop. De Nevobo, de volleybalbond, maakte vandaag bekend dat alle competities van Topdivisie en lager per direct gestopt zijn.

Vanwege het conronavirus kan er, in ieder geval, tot en met 6 april niet getraind en gespeeld worden. Op 18 april staat de laatste competitieronde gepland. Na lang beraad is de bond tot de conclusie gekomen dat er geen uitvoerbaar scenario bestaat om de competities op een eerlijke manier tot een goed einde te brengen. Alleen voor de Eredivisie wordt een alternatief play-off programma voorgesteld, maar omdat er geen Drentse clubs in de Eredivisie spelen zit voor alle clubs uit Drenthe het seizoen er dus op.

Meedenken

Wel roept de Nevebo haar leden op om actief mee te denken hoe er voor het seizoen 2020/21 een eerlijke competitie-indeling gemaakt kan worden. De dames van Sudosa-Desto zijn de hoogst spelende Drentse ploeg. Ze komen uit in de Topdivisie, waar ze op dit moment op een zesde plek staan, met 26 punten uit 17 wedstrijden.

De volleybalbond neemt deze beslissing nu al, zodat de clubs hun leden vroegtijdig kunnen informeren. "We zijn er als bond voor om mensen te laten volleyballen en het liefst willen we dus spelen", laat Guido Davio, algemeen directeur van de Nevobo op de website van de bond weten.. "De afgelopen dagen hebben we diverse scenario's besproken en uitgetekend, maar door de genomen maatregelen is er volgens ons geen scenario te maken, waarin we voor de Topdivisie en lager op een sportief gelijkwaardige en eerlijke manier nog kunnen spelen om kampioenschap en degradatie. We beseffen ons goed dat dat heel erg teleurstellend is, maar we vinden dat we naar onszelf en naar onze leden eerlijk en duidelijk moeten zijn en met elkaar een verantwoordelijkheid hebben die duidelijkheid te bieden."