Vrijheid-express gaat niet rijden in april

De tour van de Vrijheid-express door Drenthe is afgelast. Dat heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei vanmiddag bekend gemaakt. Ook in de andere provincies gaat de bus niet meer rijden.

De bus zou van begin april tot en met 5 mei, in het kader van de maand van de Vrijheid, een tour maken langs allerlei evenementen die te maken hebben met het thema 75 jaar Vrijheid. De provincie Drenthe heeft begrip voor de situatie en noemt het een wijs besluit.

De bus was bedoeld als ontmoetingsplaats, expositieruimte en evenementenplatform. Ook persoonlijke ontmoetingen, theatervoorstellingen en muziekoptredens stonden gepland. In de bus was een podium gemaakt, er konden films worden vertoond en er kon een spel worden gespeeld. Onderzocht wordt of een deel van de geplande lustrumvieringen in het kader van 75 jaar Vrijheid verplaatst kan worden naar later dit jaar.

Nationale Viering van de Bevrijding op 4 en 5 mei

Voor de Dodenherdenking op 4 mei en de viering van de Bevrijding op 5 mei wordt een passend programma opgesteld. Hoe dat er uit gaat zien, is nog niet bekend. Het idee wordt verder uitgewerkt in overleg met lokale en regionale organisatoren, overheden, media en de Bevrijdingsfestivals.

Volgens het comité is het belangrijk om op een of andere manier stil te staan bij deze gebeurtenissen omdat Nederlanders zich juist op 4 en 5 mei sterk met elkaar verbonden voelen. "Juist die behoefte aan gezamenlijkheid wordt in deze moeilijke periode sterk in onze samenleving gevoeld. Dat is voor ons het voornaamste uitgangspunt bij de vormgeving van deze twee voor iedereen zo belangrijke dagen", Het comité stelt daarbij wel dat de richtlijnen van de overheid met betrekking tot de volksgezondheid daarbij leidend zijn.

Vragen

Organisatoren van evenementen in het kader van 75 jaar vrijheid en 4 en 5 mei kunnen met vragen over de gevolgen van het coronavirus voor hun programmering contact opnemen via info@4en5mei.nl.