In welke Drentse gemeente wonen de meeste miljonairs?

In Drenthe kon 2,2% van de huishoudens zich in 2018 een 'miljonairshuishouden' noemen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een miljonairshuishouding bezit één miljoen euro of meer.

Hiermee stond Drenthe in 2018 op de negende plaats van de twaalf Nederlandse provincies. Noord-Holland had relatief gezien de meeste miljonairshuishoudens, namelijk 3,5%. De provincie met naar verhouding de minste miljonairshuishoudens was Flevoland, met 1,6%.

Westerveld, Tynaarlo en Emmen

Als we per Drentse gemeente kijken, dan heeft de gemeente Westerveld relatief gezien opnieuw de meeste miljonairs. In deze gemeente is 4,9% van de inwoners miljonair. Dit komt neer op zo'n vierhonderd huishoudens, afgerond in honderdtallen. Ook in 2017 telde deze Drentse gemeente relatief gezien de meeste miljonairs van de provincie.

Als het gaat om werkelijke aantallen hadden de gemeenten Tynaarlo en Emmen echter de meeste miljonairshuishoudens, namelijk zo'n 500 per gemeente, afgerond in honderdtallen. Dit komt neer op 3,6% (Tynaarlo) en 1,1% (Emmen) van het totaal aantal huishoudens in die gemeenten.

Meer miljonairs

Het CBS meldt dat er in 2018 in totaal iets meer dan 200.000 miljonairshuishoudens in Nederland te vinden waren. In 2017 waren dat er nog 180.900. Het aantal miljonairs in Nederland blijft sinds 2014 oplopen.

Vermogen

Miljonairshuishoudens bezitten dus in ieder geval één miljoen euro of meer. In 2018 had het grootste deel van de Nederlandse miljonairs een vermogen van 1 tot 2 miljoen euro, namelijk 67,7%. Het deel van de miljonairs dat meer dan 10 miljoen euro bezat, was een relatief kleine groep, namelijk 2,2%.

Miljonairshuishoudens bezaten in 2018 gemiddeld ruim 2,5 miljoen euro aan vermogen. Niet-miljonairs bezaten 119 duizend euro aan vermogen. Dat betekent dat het vermogen van miljonairs hiermee gemiddeld 21 keer zo hoog was als dat van niet-miljonairs.

Ook meldt het CBS dat miljonairs vaker dan niet-miljonairs inkomen hebben uit eigen ondernemingen en vermogen, zoals dividenden en inkomsten uit onroerend goed.

