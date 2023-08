Breibrigade maakt mutsjes voor baby's in Tanzania en zet werk van overleden Asser huisarts voort

De breiclub is enorm blij dat ze zijn werk kunnen voortzetten. "Dat is heel bijzonder. Dat er weer een arts naartoe gaat, is iets wat Frans fantastisch zou vinden. Dat was zijn droom. We kunnen niet blijer en meer dankbaar zijn dan op dit moment", aldus de oprichtster.

'Als er weer een mutsje af is, denk ik altijd even aan Frans'

De breisters maken de mutsjes nog altijd met Senff in hun achterhoofd. "Als er weer een mutsje af is, dan denk ik altijd even aan Frans. Dan kijk ik even omhoog en denk ik 'Frans, er is er weer eentje klaar hoor!", vertelt Hennie Kosse.

En behalve breien voor het goede doel, is er ook nog een andere reden waarom de vrouwen regelmatig samenkomen met hun naalden. "Omdat we vaak heel gezellig zitten te kletsen. En daardoor breien we misschien wat minder snel, maar dat doen we thuis dan wel weer", grapt Gerda Talsma.

'We gaan door zo lang als het kan'

De breiclub bestaat al zo'n acht jaar en is nog lang niet van plan om te stoppen. "We gaan gewoon door", besluit Linstra. "Net zo lang als het kan."