Winkels eerder dicht en geen koopavonden meer door coronavirus

De gevolgen van het coronavirus worden ook in de winkelstraten in ons land steeds zichtbaarder. Veel winkels zijn dagelijks minder lang open.

Ook in de winkelcentra van Assen en Emmen sluiten de winkels vanaf vandaag om vijf uur 's middags, in plaats van om zes uur. 's Ochtends gaan ze ook later open, namelijk om tien uur. Daarnaast zijn de koopavonden, in Emmen op donderdag en in Assen op vrijdag, voorlopig geschrapt.

Geen verplichting maar advies

Winkeliers hoeven zich niet aan de krappere openingstijden te houden, het gaat om advies vanuit winkeliersverenigingen. De koopzondag op de middag van 29 maart in Emmen gaat door, maar de activiteiten die eromheen georganiseerd waren, zijn wel afgelast.

Ook winkeliers in het centrum van Coevorden hebben van de Coevorder Handelsvereniging het advies gekregen de openingstijden aan te passen. Volgens voorzitter Richard Dimmendaal is het advies om open te gaan van 11.00 tot 17.00 uur. Ook adviseert de handelsvereniging ondernemers de koopavond op donderdag voorlopig te schrappen.

Steeds meer winkels dicht

Hoewel alle winkels in ons land gewoon open mogen zijn, sluiten langzamerhand toch steeds meer hun deuren. Modeketen WE Fashion, met winkels in Emmen, Assen en Hoogeveen, maakte vanochtend bekend dicht te gaan vanwege het coronavirus. Ook woonwinkel Ikea en warenhuis Bijenkorf hebben de deuren op slot gedraaid.