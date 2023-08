Fuif in de sluis bij Nieuw-Dordrecht: 1500e Veenvaart-boot vaart voorbij

De Veenvaart, de vaarroute tussen Nieuw-Amsterdam en Ter Apel, is tien jaar geleden geopend met als doel het versterken van de lokale economieën in de dorpen. De Veenvaartcoöperatie verwacht dit jaar zo'n tweeduizend boten. Voorzitter Stoffer Appeldorn: "Met wat meer promotie hopen we dat dat aantal in de toekomst verder oploopt."

Daarbij moeten nieuwe ontwikkelingen langs de vaart ook helpen: "In Nieuw-Amsterdam/Veenoord kun je zien dat dat echt verbeterd is", doelt Appeldorn op de centrumvernieuwing van het tweelingdorp. "Bij Emmer-Compascuum komen draaikommen en nieuwe kades en hetzelfde moet in Klazienaveen gebeuren."

Fiets-, wandel-, maar óók vaarprovincie

"De provincie Drenthe was tien jaar geleden vooral een fietsprovincie of wandelprovincie en dat is ook logisch, maar nu zie je dat het vaartoerisme in dit gebied ook opkomt", zegt Appeldorn. "Je kunt het zien aan de dorpen langs de Veenvaart."

Al die extra toeristen per boot moeten de economie een vaart geven: "Een provinciaal onderzoek gaf vorig jaar aan dat er gemiddeld 270 euro per recreant wordt uitgegeven in de dorpen langs de vaart. Dat is mooi meegenomen", vindt Appeldorn.

Kleding kopen in Nieuw-Amsterdam

Gerrit en Angela Lansink doen daar vrolijk aan mee: "We kopen in Nieuw-Amsterdam altijd kleding voor hem", vertelt Angela. "Zelfs als we niet met de boot zijn, rijden we met de auto vanuit Hengelo naar die winkel. Het is er leuk, gemoedelijk en ze bieden goede service. Maar voorlopig hebben we even niks nodig."