Dorpsbelangen Spier overweegt juridische stappen tegen de gemeente

Afgelopen maandag zou hij er weer moeten staan: de nieuwe geluidsmuur die het dorp Spier afscheidt van de drukke A28 en die in december 2018 instortte. Een week geleden kreeg het dorp langs de A28 te horen dat het herstel van de geluidsmuur wederom is uitgesteld. Het dorp vindt dat de maat vol is en heeft hulp ingeroepen van een jurist.

"Er worden ons constant toezeggingen gedaan door de wethouder die niet worden waargemaakt. Als omwonenden zijn we er nu echt zat van en nemen we een jurist in de hand om te kijken of we de gemeente Midden-Drenthe aansprakelijk kunnen stellen", laat Jan van der Heide van Dorpsbelangen Spier weten.

Natura 2000

Volgens de aannemer van de geluidsmuur Gert Bouwhuis is de vergunning voor de muur nog niet rond, omdat de werkzaamheden stikstof uitstoten. "We zitten vlakbij Natura 2000-gebied. We hebben de gemeente twee voorstellen gedaan om de uitstoot van stikstof te beperken en die buigt zich daar nu over", liet hij vorige week weten.

Toch gaat het volgens Dorpsbelangen Spier over meer dan stikstof. "Wij zijn vanmorgen over de laatste ontwikkelingen door de projectleider op de hoogte gebracht. De wethouder heeft de vergunning geweigerd omdat zij niet zeker is dat de constructie deugt. Herstelwerkzaamheden van de geluidsmuur zouden niet genoeg zijn om de veiligheid te waarborgen, daarvoor zou de hele muur herbouwd moeten worden. Nu moet het hele vergunningsproces dus opnieuw beginnen en zijn we zo weer een paar maanden verder", vertelt Van der Heide.

Het dorp is het daarnaast zat dat er slechte communicatie is en dat er geen tijdelijke maatregelen worden getroffen om de geluidshinder te voorkomen. "Onze advocaat gaat daarom nu kijken wat de mogelijke stappen zijn. Hetzij om druk uit te oefenen, hetzij om schade te verhalen".

Reactie wethouder

De gemeente Midden-Drenthe laat weten dat zij inderdaad de vergunning heeft geweigerd vanwege de onzekere constructie. Dat heeft de gemeente laten onderzoeken door een externe controleur. Het beoordelen en toetsen van die constructie heeft daardoor veel tijd in beslag genomen.

"We vinden het heel vervelend dat de herbouw niet kan starten", aldus wethouder Anique Snijders. "We realiseren ons dat we daarmee de inwoners van Spier nog steeds geen zekerheid kunnen geven. Maar we kunnen niet anders dan de vergunning weigeren omdat de veiligheid van het scherm onvoldoende gegarandeerd kan worden."

De gemeente is inmiddels in gesprek met de aannemer om te kijken of hij nog mogelijkheden ziet om tot een oplossing te komen, waarbij de garantie op veiligheid wel gegeven kan worden.