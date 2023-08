Broers stoppen met 'megadruk' Surinaams restaurant Hoogeveen: 'Met pijn in ons hart'

Zonder enige horeca-ervaring, maar vol goede moed namen tieners Dean en Ashwin David uit Hollandscheveld vorig jaar oktober een restaurant in Hoogeveen over, om inwoners kennis te laten maken met de Surinaamse keuken. Met succes, want restaurant De Surinamer draait volgens Dean als een tierelier. Toch stoppen de broers ermee.

Dat maakten ze gisteren bekend via de Facebookpagina van het restaurant aan de Schutstraat. 'Met pijn in ons hart vertellen wij jullie dat De Surinamer Hoogeveen te koop aangeboden zal worden', valt te lezen, wat misschien doet vermoeden dat er voor de Surinaamse keuken geen plek is in Hoogeveen. Maar niets is minder waar, want de zaken lopen volgens de oudste van de twee broers juist voortreffelijk.

Schaken op meerdere borden

"Maar toch willen we het restaurant verkopen", zegt Dean. Dat heeft er voornamelijk mee te maken dat de broers naast het bestieren van het restaurant niet bepaald stilzitten. "Ik heb ook een autobedrijf dat verder is gegroeid en in Europa steeds groter wordt, waardoor ik veel in het buitenland ben. Daarnaast wil Ashwin weer gaan studeren in Zwolle en zijn we ook nog bezig om wat andere dingen op te starten. Nee, geen horeca", lacht hij.

Kortom, De Surinamer krijgt door de andere activiteiten van de broers niet altijd de aandacht die het nodig heeft. "Tijdens de eerste maanden moesten we er nog even in komen, maar inmiddels is het echt megadruk", gaat Dean verder. Het restaurant bouwde een vaste klantenkring op, waarbij vooral het uitbreiden van het bezorggebied naar onder meer Zuidwolde, Ruinen en Slagharen een gouden greep bleek. "Eigenlijk moeten we er allebei elke dag zijn, anders redden we het niet. Dat wordt steeds lastiger."

Deuren blijven voorlopig open