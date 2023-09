Bewoners kunnen fluiten naar parkeerverbod bij school Noordbarge

Een groep bewoners rondom Vrije School De Stroeten in Noordbarge hoeft niet te rekenen op een parkeerverbod in hun straten. De rechtbank in Groningen heeft die hoop de grond ingeboord. De eisers wilden de maatregel bij de gemeente Emmen afdwingen om zo de overlast van blik in de berm tegen te gaan. Tevergeefs, zo blijkt nu.

Omwonenden willen dat de gemeente een verkeersbesluit neemt om de overlast de kop in te drukken. Al sinds eind 2021 trekken zij hiervoor bij het gemeentehuis aan de bel.

Tijdens het ophalen en brengen van kinderen naar de school is het chaos, stellen zij. Er wordt te hard gereden, de bermen staan vol met auto's en de veiligheid is in het geding. Nu er plannen bestaan om de school uit te breiden, verwachten zij dat de problemen en de onveiligheid alleen maar zullen toenemen.

Parkeerverbod geweigerd

Vorig jaar togen de bewoners al naar de bezwarencommissie, die oordeelde dat de gemeente hun belangen niet voldoende had meegenomen. De gemeente besloot toen eenrichtingsverkeer in te stellen. Maar dat is niet voldoende, vinden de omwonenden aan de Stroetweg, Huizingsbrinkweg en de Ermerweg. Zij willen dat de gemeente een parkeerverbod instelt in de omgeving van de school. Maar de gemeente weigert dit, waarop de gang naar de rechter is gemaakt.

Geen verkeersongevallen

De gemeente Emmen betoogde bij de rechter dat een parkeerverbod volgens haar geen goed idee is. Er is een groep omwonenden die een verbod absoluut niet ziet zitten. Deels parkeren bewoners van Noordbarge ook zelf in de berm. Verder wordt er een waterbedeffect gevreesd, waarbij de overlast zich verplaatst naar andere straten.

Verder beroept de gemeente zich op cijfers wat betreft verkeersongevallen. In de afgelopen vijf jaar hebben zich er geen voorgedaan. Bovendien is de maximum snelheid in dit deel van Noordbarge teruggebracht naar 30 kilometer per uur.

Aangezien er plannen voor uitbreiding van de school bestaan, is er gedacht aan het vergroten van de parkeerplaats bij de school zelf. De verwachting is dat het leerlingenaantal zal stijgen naar 200. Op dit moment is dat nog 150. Daarom is het nog te vroeg om deze plannen door te zetten. Wel is er al een vergunning aangevraagd.

Wel degelijk handhaven

De rechtbank kon zich vinden in de argumentatie van de gemeente. Ja, het parkeren in de berm kan zorgen voor overlast en irritatie. Maar uiteindelijk biedt het geen oplossing. Een parkeerverbod geldt namelijk alleen voor de straat, niet de berm. Maar, oordeelde de rechter, de gemeente Emmen heeft met de algemene plaatselijke verordening (APV) wel degelijk een instrument op basis waarvan ze kunnen handhaven. Omdat dat gegeven geen deel uitmaakte van de zaak, doet de rechter daar geen uitspraak over.

Jacob Habing, woordvoerder namens de bewoners, laat weten dat op basis van die uitspraak de strijd nog niet gestreden is. "We gaan een gezamenlijk verzoek indienen bij de gemeente om alsnog handhavend op te treden."

Volgens Habing is het standpunt van de rechter wat dat betreft glashelder. "De rechter wees de gemeente er op dat er in de APV duidelijk vermeld staat dat er niet geparkeerd mag worden in de berm. Waarom wordt er niet opgetreden? Daar had de gemeente toen geen duidelijk antwoord op."

Paaltjes

De gegriefde bewoners hebben inmiddels paaltjes geslagen in de berm om het parkeren te ontmoedigen. "Een paar maanden geleden stonden er bij mij een paar boa's op de stoep. De paaltjes moesten weg, anders konden wij een boete verwachten."

De paaltjes staan er nog en de boetes bleven tot dusver uit. Maar het is volgens Habing wel ironisch dat de gemeente in dit geval er wel voor kiest om op te treden. "Ze blijven voorlopig staan. Als statement."

De gemeente wijst in een schriftelijke reactie op dat er al verschillende maatregelen genomen zijn, zoals al de eerder genoemde verlaging van de maximum snelheid en het instellen van eenrichtingsverkeer. "Enige hinder voor omwonenden is niet te voorkomen", schrijft de gemeente. "We begrijpen wel dat het als vervelend kan worden ervaren." Handhaving tegen het parkeren zit er dan ook niet in. De gemeente kan dat wel als het om parkeren op groenstroken gaat. Maar in specifieke geval gaat het om bermen en dan staat het vrij om daar de auto te stallen.